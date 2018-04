Roma-Liverpool, guida per i tifosi inglesi: rispettate i monumenti e non bevete per strada

Il club del Liverpool ha diramato una serie di accorgimenti per i tifosi che oggi arriveranno a Roma. «Questa guida è per la vostra sicurezza e le informazioni raccolte, con un questionario, saranno utilizzate per aiutare i tifosi e non utilizzate per altri scopi» è scritto sul sito del Football club.



Secondo le informazioni fornite dalle autorità italiane a seguito della collaborazione con Uefa, AS Roma e Liverpool FC, i tifosi inglesi vengono avvisati su una serie di disposizioni da seguire. Eccole: «Scendere alla stazione Termini se si arriva in treno; utilizzare il percorso di piazza Campo De Fiori e Largo Corrado Ricci; rispettare i monumenti di importanza nazionale con particolare attenzione a non appendere striscioni e/o sciarpe su fontane e statue; essere consapevoli del fatto che è vietato bere alcolici nelle strade; evitare le zone nel nord della città, in particolare quelle nelle vicinanze del Ponte Milvio, il giorno della partita; utilizzare il servizio di bus navetta da piazzale delle Canestre, Villa Borghese allo Stadio Olimpico. Gli autobus partiranno dalle 15 e ci sarà un servizio di ritorno a Villa Borghese dopo la partita».



E ancora: «Arrivare allo stadio il prima possibile in quanto le procedure di ingresso, per la verifica del biglietto, si prevedono lunghe e difficili. Le porte d'ingresso dovrebbero aprirsi alle 17; essere consapevoli del fatto che se il nome sul biglietto di un sostenitore non corrisponde al nome sulla carta d'identità personale, l'ammissione sarà rifiutata; essere consapevoli del fatto che ci sarà un'attesa dopo il gioco che dovrebbe essere più lunga di quanto i tifosi inglesi siano abituati; usare il servizio di bus navetta per lasciare lo stadio a meno che non sia previsto un proprio mezzo di trasporto nel viaggio organizzato. In nessuna circostanza i tifosi dovrebbero tentare di andare a piedi».



Oltre alle informazioni fornite dalle autorità italiane, Liverpool avverte i tifosi di non venire a Roma se non si è in possesso di un biglietto valido per la partita.



Allegato un questionario dove i sostenitori sono tenuti a informare su orari di arrivo e partenza e tempi di permanenza nella Capitale.



