Roma, la Lega in XI Municipio denuncia: «Roghi tossici a Colle del Sole e Muratella»

«Nei giorni scorsi abbiamo ricevuto molteplici segnalazioni da parte dei cittadini romani che vivono nei quartieri di Colle del Sole e di Muratella, i quali lamentano durante le ore del crepuscolo e della notte l'impossibilità quasi di respirare l'aria poiché contaminata dai roghi accesi dai campi nomadi sparsi per il territorio. Infatti oltre a Candoni, l'unico campo tollerato ricadente nel Municipio XI, si ha il sospetto che ci siano almeno altri 2-3 campi in zona Magliana che alimentano l'irrespirabilità dell'aria, ovviamente questa situazione genera malumore nella cittadinanza e crea allarme perchè si rischia di mettere a repentaglio la salute delle tante famiglie che vivono in questi quartieri

. La denuncia è di Daniele Catalano capogruppo Lega Municipio XI, Matteo Crocicchia coordinatore Lega e Davide Caretta membro del coordinamento sempre del Municipio.

Siamo convinti pertanto che sia necessario un intervento repentino da parte della polizia municipale e degli organi competenti per capire se durante questi roghi vengono bruciati rifiuti e materiali di scarto che possono sprigionare sostanze pericolose per la salute dei cittadini, per questo invieremo una nota al comando del gruppo Marconi e agli organi preposti per sollecitare quanto prima il censimento di tutti i campi abusivi e per la risoluzione della problematica nella sua interezza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA