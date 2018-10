Roma, colpito da ischemia resta due giorni sul pavimento di casa: salvato dai carabinieri

Un uomo di 79 anni è stato colpito da un'ischemia cerebrale ed è rimasto per due giorni riverso a terra nella sua casa a Castelnuovo di Porto in stato di incoscienza. A salvarlo sono stati i carabinieri della stazione locale che, con l'aiuto dei vigili del fuoco, sono entrati nell'appartamento in seguito a una segnalazione di scomparsa.



A chiamare i militari è stato un conoscente dell'anziano che non ne aveva notizie da qualche giorno. Trasportato in ambulanza all'ospedale di Monterotondo, il 79enne si trova ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata e non rischierebbe la vita. Ultimo aggiornamento: 18:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA