Roma, carambola tra 2 auto e una moto: morto un centauro, tre feriti gravi

Un motociclista di 49 anni è morto la scorsa notte, all'una circa, in un incidente sulla via del Mare, al km 8 in direzione Ostia. Sul posto i vigili del gruppo Monteverde. Oltre alla moto, nel sinistro sono coinvolte due automobili.



Feriti anche i due conducenti delle auto e un passeggero: due sono in codice rosso al Sant'Eugenio e uno al San Camillo. Ancora da accertare l'esatta dinamica dell'incidente, dai primi elementi sembra che il motociclista sia morto sul colpo impattando contro una delle due vetture.

Domenica 17 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:52



