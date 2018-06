Roma, incidente sull'Ardeatina: ferito gravemente un centauro di 46 anni

Grave incidente stradale questa mattina alle 10.45 in via Ardeatina, all’altezza di via di Torricola. Nello scontro tra un Fiat Iveco e una moto Yamaha è rimasto ferito il centauro di 46 anni. Sul posto la Polizia locale di Roma Capitale dell’VIII gruppo Tintoretto, un’ambulanza e eliambulanza del 118.

Giovedì 28 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:42



© RIPRODUZIONE RISERVATA