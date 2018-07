Roma, fuga dal M5S di Ostia: il consigliere Mantuano lascia la maggioranza Di Pillo e approda in Fratelli d'Italia

di Mirko Polisano

Il consigliere M5S del X Municipio, Luca Mantuano lascia il Movimento e approda in Fratelli d'Italia. A ufficializzare il passaggio è il capogruppo di FdI in X, Monica Picca che ha annunciato: «Siamo felici di accogliere in Fratelli d'Italia il consigliere 5 stelle Luca Mantuano che ha deciso di sposare appieno i valori del nostro partito».



Un fulmine a ciel sereno per la maggioranza e la giunta grillina guidata dalla presidente Giuliana Di Pillo che continua a perdere pezzi: due nel giro di meno di un mese e a otto mesi dall'inizio della consiliatura. Dopo la revoca delle deleghe all'assessore allo Sport, Giampaolo Gola indagato nell'ambito dell'inchiesta sullo Stadio, oggi pomeriggio l'addio di Mantuano, con il passaggio di gruppo consiliare protocollato negli uffici del Segretariato.



«Siamo felici - ha continuato la consigliera FdI Monica Picca - perché riteniamo che un'opposizione concreta e competente è più costruttiva di un governo inefficiente e immobile che sta paralizzando la nostra città. Il movimento 5 stelle sta dimostrando di essere un vero bluff, mentre Fdi sta dimostrando quanto il lavoro territoriale vada oltre le mode del momento. La politica è missione è passione è lottare per ciò in cui si crede è importante combattere per ciò in cui si crede partendo dal confronto con i cittadini. Portiamo avanti un progetto che parte dai sani valori della politica - ha concluso Monica Picca - non ci interessa correre dietro le poltrone e chi condivide tale percorso è accolto a braccia aperte».



A breve ci sarà una conferenza stampa del gruppo Fratelli d'Italia in Campidoglio.

Giovedì 5 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:21



