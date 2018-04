Roma-Fiorentina, in curva Sud spunta la bandiera palestinese

Una bandiera palestinese in Curva Sud, allo stadio Olimpico, durante il match Roma-Fiorentina. Ad immortalarla, su Instagram, è stato un tifoso romanista, che l'ha accompagnata alla scritta "Palestina libera" e "Fedayn" (lo storico gruppo della Curva Sud). Il gesto è avvenuto in seguito ai violenti scontri registrati nella Striscia di Gaza in questi ultimi giorni.

Sabato 7 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:40



