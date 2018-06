Roma, esplode bombola del gas collegata a saldatrice: fiamme e paura a La Storta

Vigili del fuoco al lavoro in via Eligio Possenti, a La Storta in zona Cerquetta, per domare un incendio scoppiato in uno stabile intorno alle 15. Un fumo nero e denso si è levato dall'edificio ed è visibile anche a distanza. Secondo prime informazioni, sarebbe esplosa in un garage una bombola che alimenta una fiamma della saldatrice. La persona che stava utilizzando la fiamma non sarebbe rimasta ferita.

Mercoledì 27 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:58



© RIPRODUZIONE RISERVATA