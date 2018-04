Roma, «vuoi sposarmi?»: il sogno di Renato e Marion si avvera sul palco del Circo Massimo

Dichiarazione di matrimonio prima della sfilata. Protagonisti Renato e Marion, due cittadini svizzeri che partecipano alla rievocazione. Renato dal palco, in attesa che parta il corteo, ha chiesto a Marion di sposarlo. E' successo al Circo massimo dove sta per partire la sfilata per il Natale di Roma.

Domenica 22 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:35



