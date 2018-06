Roma, camion bar via dal centro storico: stretta sul commercio del Comune

di Camilla Mozzetti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Dal freno a mano tirato sulle nuove bancarelle in rotazione (non ce ne potranno essere delle nuove) allo stop delle sostituzioni che nel tempo hanno portato più operatori a occupare un banco. Dalla possibilità di delocalizzare, senza trovare posizioni economicamente equivalenti per gli ambulanti, posteggi in altre zone della città per motivi di ordine pubblico, sicurezza e tutela dei monumenti alla salvaguardia delle botteghe storiche fino allo sviluppo delle reti d'impresa. La proposta di delibera è pronta:...