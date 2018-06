Roma, quelle 47 postazioni da cambiare: «Più tutela per le zone di pregio»

di Camilla Mozzetti

La proposta sul nuovo Testo unico della Regione Lazio lo lascia intendere senza troppo tergiversare: il commercio su area pubblica è lecito e dunque consentito fintanto che non arreca disturbo alle aree di pregio e alle zone monumentali. Ne consegue che questo il ragionamento degli uffici in via Cristoforo Colombo le amministrazioni comunali, Roma Capitale in primis, possono adoperarsi senza aspettare la messa a bando delle licenze con la direttiva europea Bolkestein per il riordino delle varie postazioni ambulanti in un'ottica di...