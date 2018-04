Roma, auto travolge moto e fugge: due feriti, grave una donna. Caccia al pirata della strada

Scontro tra auto e moto a Roma. È successo in via Nomentana intornoa alle 9.30: un pirata della strada ha travolto due persone a bordo di una moto e poi è fuggito. In sella alla moto, una Honda, c'erano un uomo di 41 anni, ferito e trasportato in codice verde all'Umberto I, e una donna, passeggera di 40 anni, trasportata al Pertini in codice rosso. Dai primi elementi sembra che il pirata della strada fosse alla guida di una Fiat Panda. Indagini sono in corso da parte dei vigili urbani del III Nomentano.

Venerdì 20 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:29



