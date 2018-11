Roma, in casa droga a un calendario con nomi e cifre: preso postino-pusher

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Postino di giorno, pusher la sera. Ed è proprio durante una “consegna”, al sera di giovedì scorso, che è stato arrestato un insospettabile spacciatore di hashish. Da quando tempo gli uomioni della squadra di polizia giudiziaria del Commissariato di Colleferro pedinavano M.B. 48enne, incensurato, residente a Montelanico ed impiegato come postino all’ufficio centrale delle Poste di Colleferro.I pedinamenti e gli appostamenti avevano evidenziato un andirivieni di persone vicino l'abitazione del postino a Montelanico, soprattutto dopo 18 quando l'uomo usciva dall’ufficio delle Poste di Largo San Francesco a Colleferro. Quando i poliziotti hanno visto la consegna di un piccolo involucro in cambio di denaro sono entrati in azione. L'uomo ha tentato di sbarrare l’accesso alla sua abitazione, ma gli agenti sono entrati e nella perquisizioni sono saltati fuori un bilancino di precisione, un nastro adesivo, diversi frammenti di hashish, mentre in camera da letto c'erano 145 euro, un calendario che indicava i nomi e gli importi dovuti dagli acquirenti e nascosto sotto un balcone mezzo panetto di hashish (circa 87 grammi) e due cartucce da caccia. L'uomo è stato arrestato per spaccio. Al processo per direttissima di ieri mattina al Tribunale di Velletri, dopo la convalida dell'arresto, è stato condannato a un anno e due mesi con il beneficio della condizionale visto le ammissioni delle colpe e il patteggiamento.