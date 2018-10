Raggi: «Presto i certificati anagrafe da casa gratis»

«Presto i cittadini che richiederanno i certificati anagrafici online non dovranno più pagare nulla. Potranno collegarsi dal loro computer di casa e ottenere gratis tali certificati, attraverso il portale istituzionale di Roma

Capitale». Così su Fb la sindaca di Roma Virginia Raggi. Vade a dire una vera rivoluzione che eliminerà code e attese stressanti agli sportelli.

«L'eliminazione dei costi dei diritti di segreteria, approvata dalla Giunta Capitolina, è valida unicamente per le

certificazioni emesse con modalità digitale: si risparmieranno 0,26 euro per i certificati in carta semplice e 0,52 euro per quelli in carta legale. È una piccola ma significativa agevolazione economica - spiega - con la quale vogliamo incentivare i cittadini a usufruire dei servizi online che consentono loro di risparmiare tempo, evitando code agli sportelli e spostamenti in città, e ora anche denaro. La misura, che entrerà a regime dopo l'ok dell'Assemblea capitolina al provvedimento, rappresenta inoltre un risparmio per l'Amministrazione in termini di risorse umane e materiali (costo del lavoro del personale, materiale di consumo, dotazioni strumentali). I cittadini che hanno poca familiarità con Internet e con le tecnologie possono trovare, in uno dei 26 Punti Roma Facile sul territorio, il supporto di facilitatori digitali per imparare come accedere e utilizzare i servizi pubblici online di Roma Capitale», conclude.

Ultimo aggiornamento: 17:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA