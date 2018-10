Roma, 39 nuovi impiegati agli sportelli anagrafe

Nuovi impiegati assunti all'angrafe di Roma per smaltire file e disagi che spesso si incontrano negli uffici. Lo rente noto la sindaca Virgina Raggi. «Sono 39 i nuovi dipendenti capitolini che da oggi vanno a rafforzare il numero degli addetti agli sportelli anagrafici in tutti i Municipi di Roma. I neoassunti in prima linea per migliorare il livello delle prestazioni erogate direttamente ai cittadini» di su Twitter la sindaca Raggi. © RIPRODUZIONE RISERVATA