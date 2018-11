Allarme bomba per una valigia sospetta davanti a Sephora: conteneva solo vestiti

Allarme bomba questo pomeriggio davanti a Sephora. A segnalare alla polizia una valigia sospetta sono stati alcuni passanti. Il trolley di colore scuro era stato abbandonato davanti alla ringhiera del sottopasso vicino al negozio di cosmetica Sephora, in via Crispi, all'algolo con via del Tritone.



Immediatamente sono stati attivati gli artificieri che hanno isolato la zona e attuato le misure di sicurezza perviste. Poi un poliziotto esperto in esplosivi ha aperto con le dovute cautele la valigia. Dentro c'erano una spazzola da donna e alcuni vestiti. La valigia è stata portata via dai poliziotti. Ultimo aggiornamento: 16:27