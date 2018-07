Roma, accoltella rivale in amore: denunciato operaio di 37 anni

Ha preso a bastonate il rivale, ferendolo anche a un braccio con un coltello, durante una lite per una ragazza contesa. È accaduto sabato pomeriggio in un'area verde di viale dei Quattro Venti, in zona Gianicolense, nell'area di fronte alla stazione ferroviaria. L'uomo, un operaio egiziano di 37 anni, regolare in Italia e incensurato, è stato poi rintracciato e denunciato dai carabinieri per lesioni personali aggravate. La vittima è un italiano di 35 anni che è stato trasportato in ospedale e giudicato guaribile in 10 giorni. Sul posto i carabinieri della stazione Gianicolense e della compagnia San Pietro.

Lunedì 9 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:42



