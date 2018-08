Rifiuti a Colleferro, la resa dell'Ama: «Sì all'inceneritore»

di Mauro Evangelisti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'Ama guidata da un presidente scelto dal Movimento 5 Stelle chiede di accendere l'inceneritore di Colleferro, a poco più di 50 chilometri da Roma. Sorpresa? Beh, la realtà è sempre più sgradevole degli slogan e dei post su Facebook e racconta che Ama continua a portare, in un anno, quasi centomila di tonnellate di rifiuti negli inceneritori in giro per l'Italia. Non solo: poiché, come spiegato più volte dalla sindaca Virginia Raggi e dall'Ama, la produzione dei rifiuti indifferenziati...