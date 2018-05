Roma, stop ai rifiuti in Abruzzo. Il Comune: «La Regione ci aiuti, o sarà emergenza»

di Fabio Rossi

Mentre si tenta a fatica di superare la mini emergenza causata dal lungo ponte tra il 25 aprile e il 1° maggio - con cassonetti ancora strapieni in centro come in periferia - il Campidoglio cerca la sponda della Regione per evitarne una ben più grave a stretto giro. A breve scadrà il contratto stipulato con l'Abruzzo subito dopo la crisi dello scorso periodo natalizio: la Regione adriatica aveva accettato di portarsi a casa fino a 40 mila tonnellate di rifiuti indifferenziati non riciclabili, il cosiddetto talquale, che...