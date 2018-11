Vaccino antinfluenzale, già consegnate 700mila dosi e con il maltempo si accelera ancora

Ad oggi nel Lazio sono state già consegnate oltre 700mila dosi di vaccino. Ora, con l'arrivo del maltempo è ipotizzabile un aumento della diffusione del virus influenzale e per tanto si stanno accelerando le procedure di consegna degli antinfluenzali. Ad annunciarlo la Regione Lazio, attraverso l'assessore alla Sanità e all'Integrazione Sociosanitaria, Alessio D'Amato.

Rinnoviamo l'appello alla vaccinazione che è importante soprattutto per gli anziani over 65, le fasce più a rischio e il personale sanitario», sottolinea in una nota l'assessore. «Il vaccino antinfluenzale - prosegue D'Amato - è completamente gratuito e sicuro per gli over 65 anni, per i soggetti a rischio, per il personale sanitario e di pubblica sicurezza e da quest'anno anche per i donatori di sangue. Vaccinarsi è facile basta richiederlo al proprio medico di famiglia o nei centri vaccinali. Tutte le informazioni utili si trovano sul portale SaluteLazio.it».

