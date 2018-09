Roma, detenuta a Rebibbia lancia figli dalle scale: secondo bimbo clinicamente morto. Sospesi vertici del carcere e vicecapo polizia

di Adelaide Pierucci

Non solo Faith morta sul colpo, sbattuta per ledia sei mesi. Non ce l’ha fatta nemmeno il fratellino di 19 mesi. È stato considerato clinicamente. E al Bambino Gesù dove i medici si sono dovuto arrendere si stanno attivando per la donazione degli organi. Si aggrava il dramma della follia scoppiata ieri mattina nelromano dove unatedesca ha lanciato dalla tromba delle scale i suoi figlioletti.LEGGI ANCHE“Ora sono volati in cielo” ha detto poi farneticando, sotto interrogatorio, convinta di averli uccisi sul colpo tutti e due. Ora la donna è stata associata in stato di arresto al reparto psichiatrico protetto del Pertini. Dovrà rispondere di duplice omicidio.