Assalto al supermercato a Ladispoli: i banditi armati di pistola feriscono ragazzo di 18 anni

di Emanuele Rossi

Rapina a mano armata a Ladispoli in pieno giorno. Due banditi hanno assalito il market di via Fratelli Cairoli e, prima di fuggire con il bottino, hanno colpito con il calcio della pistola il figlio del titolare, un giovane pakistano di 18 anni. Il raid è avvenuto sabato scorso attorno alle 18.



I rapinatori si sono dileguati su uno scooter di colore rosso con più di mille euro. Indagano i carabinieri della stazione locale coordinati dalla compagnia di Civitavecchia. E’ caccia ai malviventi grazie anche alle telecamere del locale che avrebbero ripreso quelle scene così cruenti. Per fortuna il giovane, finito al pronto soccorso, non ha riportato conseguenze gravi.

Martedì 11 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:19



