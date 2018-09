Raid xenofobo nella notte dell'estrema destra contro la sede del Pd a Ponte Milvio a Roma. Un fantoccio avvolto nel tricolore è stato impiccato alla grata dell'ingresso in via della Farnesina 37, mentre sui muri attigui sono stati affissi striscioni con scritte in cui si accusa il Pd di essere "complice e mandante" di crimini commessi in Italia da minoranze etniche.E' stata informata la Digos e sono state avviate indagini per tentare di risalire agli autori del gesto. Saranno visionati i filmati registrati dalle telecamere di sicurezza della zona.