Roma, oggi raccolta straordinaria dei rifiuti nei municipi dispari: orari e indirizzi

Oggi, domenica 14 ottobre, raccolta straordinaria gratuita dei rifiuti urbani ingombranti, elettrici ed elettronici. Dalle 8 alle 13, nei municipi dispari l'azienda metterà a disposizione complessivamente 25 siti: 19 ecostazioni (postazioni mobili allestite per l'occasione) e 6 Centri di raccolta aziendali presso cui i cittadini potranno consegnare sia i tradizionali rifiuti ingombranti (mobili, sedie, letti, divani, scaffalature, materassi, ecc.) sia le apparecchiature elettriche ed elettroniche (i cosiddetti Raee: computer, televisori, stampanti, telefonini, frigoriferi, lavatrici, condizionatori, ecc.).per lavori mentre, a causa di una momentanea inagibilità dell'area, l'ecostazione solitamente prevista in piazza Garibaldi (I municipio) sarà allestita in largo Ascianghi (area parcheggio). Anche i Centri di Raccolta situati nei municipi pari saranno aperti con orario domenicale.Presso i centri di raccolta di via Ateneo Salesiano e via della Bufalotta (), grazie alla collaborazione tra Ama e l'Associazione «Joni and Friends Italia» Onlus, i cittadini potranno consegnare anche ausili sanitari dismessi ancora in buono stato (sedie a rotelle, deambulatori, stampelle, tutori, ecc.) da donare a persone diversamente abili bisognose.(i centri di raccolta di via dell'Ateneo Salesiano, via della Bufalotta, via Teano, Mostacciano, via Arturo Martini, viale Palmiro Togliatti e le ecostazioni di piazzale Clodio, via Anagnina e via Borgo Ticino) sarà anche possibile conferire, rifiuti speciali che richiedono particolari procedure di smaltimento.I cittadini potranno poi disfarsi di, anche non funzionanti, consegnandole all'Associazione Culturale Ciclonauti, che Ama ospiterà presso le postazioni di piazza Vittorio, piazzale Clodio, via Francesco Tovaglieri, via Teano, via Anzio e via Rovigno d'Istria. Le vecchie bici (o parti di esse) saranno recuperate/riciclate, rimesse a punto e successivamente restituite alla cittadinanza attraverso iniziative ludico-culturali, di beneficenza, ecc.Ama provvederà a differenziare secondo la categoria merceologica (legno, ferro, plastica, altri metalli, ecc.) i rifiuti riciclabili raccolti e ad avviarli alle rispettive filiere di recupero.