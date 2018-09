Roma, ecco la moneta d'argento per i 50 anni dell'associazione della Polizia

Alla presenza del capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza Franco Gabrielli, del presidente dell' Istituto poligrafico e zecca dello Stato Domenico Tudini e del presidente nazionale dell'Anps Claudio Savarese, presso la sala Conferenze dell'ufficio relazioni esterne e cerimoniale del dipartimento della pubblica sicurezza, ha avuto luogo la presentazione della moneta d'argento, del valore di 5 euro, coniata dall' Istituto poligrafico e zecca dello Stato, in occasione della ricorrenza del cinquantesimo anniversario dell'Anps, costituita nel 1968 e custode del medagliere della polizia di Stato.



La moneta, ideata e disegnata per l'occasione dall'artista Silvia Petrassi, raffigura sul dritto la composizione del logo dell'Associazione nazionale della polizia di Stato, con il numero 50 e le date 1968 -2018, anno della fondazione e di emissione della moneta, mentre nel rovescio, in primo piano, sono ritratti due rappresentanti dell'Anps in divisa. Sullo sfondo è presente San Michele Arcangelo, ripreso da un particolare di un dipinto di Guido Reni. Le celebrazioni dell'anniversario seguiranno, inoltre, nei giorni 29 e 30 settembre, insieme alla ricorrenza di San Michele Arcangelo, Santo protettore della polizia di Stato. Sul sito, è possibile acquistare la moneta al costo di 38 euro.

