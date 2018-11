Roma, sgomberati dai vigili due insediamenti abusivi al Portuense: quattro denunciati

Questa mattina agenti della Polizia Locale, Gruppo Marconi, sono intervenuti in zona Portuense al fine di sgomberare due insediamenti abusivi sorti su aree private in via dell'Imbrecciato ed in via Fusinieri, a seguito di querela presentata dalla proprietaria. Nel corso delle operazioni sono state abbattute 10 baracche e denunciati all'autorità giudiziaria per occupazione abusiva quattro immigrati, tutti di nazionalità romena, di cui tre uomini e una donna. Al momento dell'intervento non erano presenti minori. Gli sgomberati hanno rifiutato l'assistenza alloggiatava alternativa offerta dal Comune. © RIPRODUZIONE RISERVATA