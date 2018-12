Philip Kotler a Roma ospite del Gruppo Hdrà: «Le imprese hanno bisogno di un’anima»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Folla delle grandi occasioni, questo pomeriggio a Palazzo Fiano, sede romana di Hdrà, gruppo italiano di comunicazione integrata guidato daMauro Luchetti e Marco Forlani, dove è intervenuto Philip Kotler, padre del marketing moderno, che si è confrontato con i rappresentanti di alcune grandi realtà imprenditoriali presenti in Italia. “Per essere percepite nel modo migliore le imprese hanno bisogno di un’anima”, ha spiegato Kotler, al quale in mattinata alla Sapienza è stata conferita la laurea ad honorem in Organizzazione e marketing per la comunicazione d’impresa.“Quando penetrano nel tessuto di una comunità le imprese ricevono molti benefici, come le strade, i ponti, i porti e altre infrastrutture che le aiutano ad essere profittevoli. Pertanto, dovrebbero restituire qualcosa. La responsabilità sociale d’impresa contribuisce poi a migliorare la reputazione dell'impresa. Ciò consente di attrarre un maggior numero di consumatori e rafforza il senso di appartenenza dei collaboratori”.Una spirale virtuosa che le grandi aziende stanno tentando sempre più di innescare. “Cerchiamo di arricchire la comunità in cui la società opera – ha spiegato Simona Menghini, direttore Comunicazione di Oracle-. Con la nostra Academy, ad esempio, diamo uno strumento ai professori per aggiornarsi sui progressi del digitale”. “In Bnl – le ha fatto eco Arturo Ciavarella – ci siamo imposti di essere coerenti tra ciò che siamo e quello che vogliamo fare. Un anno fa abbiamo accelerato il percorso con dieci politiche settoriali nel finanziamento, escludendo l'industria del tabacco e quella del carbone”.Al dibattito, che ha visto gli speech di Manuel Liotta, responsabile sostenibilità di Leonardo, e Fulvio Rossi, responsabile sostenibilità di Terna, è intervenuta anche Silvia Castagna, responsabile relazioni istituzionali Doxa, secondo cui “gli italiani tendono ad associare un brand a obiettivi specifici. Sette su dieci dichiarano di preferire aziende che abbiano politiche orientate alla sostenibilità, a patto che ciò non influisca sui prezzi, e il 45% degli italiani adotta comportamenti sostenibili”. Tutto ciò testimonia l’attualità assoluta del messaggio di Kotler a sostegno delle politiche di Csr. “Il segreto della sostenibilità – ha concluso Chicco Testa, presidente di Assoambiente, oltre che di Sorgenia - è rendere i processi semplici. In questo senso la Corporate Social Responsability si sposa bene con l’accelerazione del digitale. Per pensare digitale occorre rivedere l’organizzazione delle aziende e quella delle persone. E questo può aiutare a sviluppare approcci sostenibili”.