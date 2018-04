Ostia, litorale blindato per il ponte: a Castel Fusano arrivano i carabinieri a cavallo

di Mirko Polisano

Litorale blindato, quello di Ostia, in visto del lungo ponte del 1 maggio che vedrà riversarsi sul lungomare più di 300mila persone. Dal punto di vista della sicurezza, il Lido non si farà trovare impreparato. Imponente il dispiegamento di uomini e mezzi messo in campo dal comando dei Carabinieri del Gruppo Ostia, agli ordini del colonnello Pasqualino Toscani. I militari potenzieranno i controlli e presidieranno i punti sensibili del X Municipio.Occhi puntati soprattutto sul mare e sulla pineta, luoghi gettonati da residenti e romani per trascorrere il primo maggio all’aria aperta. Il pacchetto sicurezza è scattato ieri mattina e sarà in azione fino alla sera di martedì. L’allerta sarà massima a Ostia, dove si prevede una maggiore affluenza di persone. Sorvegliati speciali saranno la spiaggia libera attrezzata di Castelporziano, Capocotta e Ostia Antica. Anche Fiumicino, Fregene e Ladispoli rientrano nell’area monitorata da posti di blocco. Ma è sul lungomare e a Castel Fusano che per i militari sarà attenzione massima. La pineta, già messa a dura prova la scorsa estate dai roghi che hanno interessato il polmone verde della Capitale, sarà pattugliata dai carabinieri a cavallo arrivati a Ostia dal comando di Tor di Quinto.Il reparto a cavallo passerà al setaccio le aree più frequentate per il tradizionale pic nic a base di fave e pecorino e barbecue ma l’utilizzo delle pattuglie a cavallo consentirà ai carabinieri anche di arrivare alle zone più insidiose e difficilmente raggiungibili dai mezzi di soccorso in caso di necessità. Le unità a cavallo perlustreranno i 900 ettari di pineta, in particolar modo concentrandosi sulle aree a ridosso della Cristoforo Colombo, da viale del Lido di Castel Porziano e via del Circuito, e quelle intorno alla Villa di Plinio. Zone che furono epicentro, la scorsa estate, dei maxi roghi che hanno bruciato centinaia di ettari di vegetazione.Unità mobili e posti di blocco saranno presenti al Pontile e agli incroci delle principali vie di accesso dalla Capitale: via del Mare, Cristoforo Colombo e via Litoranea. Sul lungomare da Ponente a Levante correranno le pattuglie del reparto motociclisti. Il pacchetto straordinario di sicurezza si andrà ad affiancare ai controlli ordinari che i carabinieri svolgono ormai da tempo nelle zone più sensibili del Lido.Le operazioni ad «alto impatto», volute dalla circolare del ministro Minniti dopo l’escalation delle violenze e degli episodi criminali a Ostia, proseguiranno anche nei giorni di festa. «L’attività che l’Arma dei Carabinieri sta ponendo in essere a Ostia - ha ribadito il colonnello Pasqualino Toscani, comandante del Gruppo Carabinieri Ostia - è massima anche in questi giorni di festa. L’Arma dei Carabinieri cerca di mettere in campo ogni migliore energia per garantire un controllo del territorio sempre più stringente e sempre più capillare. Questo territorio ha necessità di controlli costanti e continui».