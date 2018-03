Ostia, cassonetti in fiamme, l'ombra della mala sui roghi

di Alessia Marani e Mirko Polisano

A Ostia torna l'incubo dei cassonetti a fuoco. Un'escalation che si trascina dalla fine della scorsa estate e che non ha mai subito pause né rallentamenti. L'ultimo episodio è quello che si è registrato nella notte tra sabato e domenica. Gli incendiari sono entrati in azione in quattro diverse strade: via dei Panfili, via delle Gondole, via delle Isole del Capoverde e via Stiepovich. Cinque i contenitori distrutti dalle fiamme che si sommano agli altri cento andati in cenere negli ultimi sei mesi. LA...