Guadagna fino a mille euro a settimana rovistando nei cassonetti: «Non è un lavoro per tutti, lo faccio da anni»

Martyn ha 47 anni, proviene dal Kent, e si guadagna da vivere frugando nei cassonetti e recuperando gli oggetti di valore che altre persone, prima di lui, hanno deciso di buttare via. Secondo quanto riportato dal DailyMail, riesce a guadagnare oltre mille euro a settimana e il suo obiettivo, oltre a quello di fare soldi, è di mostrare la quantità incredibile di rifiuti generata in particolare da negozi e catene.

La storia di Martyn e i suoi bottini

In un recente video, Martyn ha deciso che il suo obiettivo sarebbero stati i cassonetti dietro una grossa catena. La clip ha quasi raggiunto le 300mila visualizzazioni e mostra l'uomo che, con le mani avvolte dai guanti di plastica, tira fuori diversi oggetti di diverso valore, tra cui uno specchio Led che si può rivendere a circa 20 euro, un carrello delle bevande e un bollitore.

Naturalmente, il fatto di guadagnare in base ai ritrovamenti della giornata vuol dire dipendere in gran parte dalla fortuna e avere delle entrate molto altalenanti.

Infatti, Martyn afferma di riuscire a guadagnare tra le 200 e le 1.000 sterline a settimana.

Inoltre, ha rivelato di essere riuscito a recuperare fino a 100mila sterline (circa 115mila euro) in un unico colpo grazie a un enorme carico di smalto per unghie, circa 50 scatole con oltre 300 bottigliette in ogni scatola,e alcuni componenti per iPhone buttati via.

L'orario di "lavoro" e il problema dei rifiuti

Il 47enne ha iniziato a frugare nei cassonetti quando era solo un bambino nella speranza di riuscire a supportare la sua famiglia, ma ora è per lui un lavoro a tempo pieno e afferma: «Si fanno un sacco di soldi. Sono cresciuto in una famiglia povera e un giorno ho trovato del cibo in un cassonetto del supermercato. È iniziato tutto da lì».

Per quanto riguarda l'orario di lavoro, Martyn afferma di passare circa 12 ore a settimana "a caccia", solitamente nel fine settimana, e il resto del tempo a riparare, vendere e trovare ciò che trova. Tuttavia, chiarisce: «Non voglio che si pensi che tutti possono vivere in questo modo. Io lo faccio da anni».

Martyn è sempre più deluso nel vedere quanti rifiuti vengano prodotti, specialmente con l'attuale costo della vita e la crisi climatica: «Sono dei criminali. Io cerco soltanto nei cassonetti generici, dove va tutto ciò che non è riciclabile, mentre ci trovo sempre plastica e cartone».