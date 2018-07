Roma, Ostia Antica, sassaiola contro 4 bus: nessun ferito, indagini in corso

Sassaiola contro 4 bus delle linee 01, 04, 05 e N3 questa notte ad Ostia Antica, all’altezza di via Guido Calza. Alcuni residenti hanno infatti notato una persona intenta nel lancio di sassi contro le vetture e hanno allertato le Forze dell’Ordine, giunte sul posto. Tre bus erano pronti per iniziare le corse giornaliere mentre il notturno n3, con a bordo alcuni passeggeri, stava terminando il servizio. Nessuno è rimasto ferito. Le vetture sono state lievemente danneggiate. I militari sono al lavoro per rintracciare l’autore del gesto.

Sabato 14 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:05



