Roma, non si ferma all'alt e provoca incidente: arrestato

Non si è fermato all'alt degli agenti della polizia che ieri notte in via di Porta Maggiore stavano effettuando un posto di controllo. Durante l'inseguimento l'uomo ha provocato un incidente stradale proprio con la volante della polizia. A.M. romano di 39 anni, malgrado il suo tentativo di darsi alla fuga, è stato bloccato e accompagnato negli uffici del commissariato San Lorenzo dove è stato arrestato per lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. Feriti in modo lieve i poliziotti.

Martedì 28 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:51



