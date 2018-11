Roma, dopo nove mesi rimosso il cimitero dei motorini a Montesacro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nove mesi per fare rimuovere il cimitero dei motorini abbandonati in via Abetone, a Montesacro. Finalmente, dopo la pioggia di esposti, segnalazioni e anche gli articoli de Il Messaggero, i residenti questa mattina si sono affacciati alle finestre senza più vedere quella vergognosa discarica sotto casa. "Dopo ben nove mesi - dicono i cittadini - siamo riusciti a fare muovere un carrattrezzi". Quelle vecchie carcasse erano state persino bruciate dai piromani nella notte del 15 settembre. Le fiamme sfiorarono i palazzi ex Iacp, un'ala di uno stabile venne fatta evacuare dalla polizia per precauzione. Per un soffio si era sfiorata la tragedia. I vecchi scooter erano abbandonati sul marciapiede tra i cassonetti di plastica e le mura del complesso residenziale, residenti e commercianti avevano più volte chiesto un intervento che è arrivato, dopo tanta attesa, solo ieri. Meglio tardi che mai.