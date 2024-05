Lunedì 27 Maggio 2024, 06:00

Si era recata al cimitero con la nipotina per portare un fiore sulla tomba dei suoi cari. Quando ad un certo punto si è accorta che a terra c’era qualcosa di strano. Entrambe sono avvicinate ed a quel punto hanno effettuato la macabra scoperta: sulla terra, nell’ala del cimitero più vecchia, dove i defunti sono sepolti nella terra, vi era un osso lungo circa 20 centimetri, forse più. La reazione iniziale è stata di shock, mista a profonda tristezza, sentimenti che in breve si sono trasformati in indignazione al punto da scattare alcune fotografie e pubblicarle sui social con una breve didascalia: «Un osso di chissà chi in mezzo alla terra». Quindi velocemente hanno abbandonato il camposanto, provate per la vista dell’osso in un luogo dove invece i defunti dovrebbero essere custoditi con attenzione e rispetto.

Gli scatti hanno fatto il giro della rete suscitando profonda indignazione fra la popolazione, allibita per lo stato in cui si trovano anche alcune sepolture, una addirittura quasi aperta. Facile immaginare che cosa può accadere quando piove, proprio come avvenuto nei giorni scorsi. «È così che vengono trattati i nostri defunti? Non mi farò mai seppellire lì dentro, meglio essere cremati che sapere che le nostre ossa potrebbero emergere dalla terra. Chissà tutto il resto…», scrive qualcuno. Di questo tenore decine di messaggi e post in cui si chiede maggiore attenzione e soprattutto l’intervento immediato per sistemare quell’area dove, evidentemente, c’è scarsa manutenzione. Considerando il clamore che ha suscitato il post della signora c’è da sperare che gli operai del comune, responsabili della manutenzione all’interno del cimitero, possano effettuare al più presto un sopralluogo per capire cosa abbia determinato la fuoriuscita dal terreno di ossa e valutare eventuali interventi di sistemazione delle sepolture.

