Controlli a tappeto nel territorio dei comuni di Monterotondo, Fonte Nuova e Capena: i carabinieri della Compagnia di Monterotondo (Roma) hanno arrestato 3 persone per violazione della normativa in materia di stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale. A Fonte Nuova, i carabinieri della Stazione di Mentana hanno arrestato una 48enne del posto, già nota alle forze dell'ordine, per resistenza a Pubblico ufficiale e porto abusivo di arma. I militari, intervenuti in via Montecelio su richiesta del 112, dove era stata segnalata una violenta lite in strada, hanno sorpreso la donna che, in evidente stato di alterazione psicofisica, si stava disfacendo di un coltello da cucina con una lama di 20 cm e, per impedire di essere identificata, si scagliava con calci e pugni contro di loro. Bloccata e ammanettata, è stata poi portata in carcere a Rebibbia come disposto dall'Autorità Giudiziaria di Tivoli.



A Monterondo, i carabinieri dell'Aliquota Operativa hanno arrestato un 32enne di Santo Domingo per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacente. I militari, a seguito di controlli eseguiti in via Corsica, hanno trovato l'uomo con 7 dosi di cocaina pronte per essere spacciate. L'arrestato è ora ai domiciliari. In un'altra operazione a Capena, i carabinieri del Nucleo Operativo hanno arrestato un 35enne del posto per coltivazione non autorizzata di piante di canapa indiana. Nello specifico, in seguito a una perquisizione domiciliare, l'uomo è stato trovato in possesso di 2 piante di marjuana in stato di infiorescenza, coltivate in un locale della sua casa, e tre dosi di cocaina, oltre a materiale per il confezionamento. Il giovane è agli arresti domiciliari.

Martedì 14 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:33



