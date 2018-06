Roma, picchia il figlio e gli rompe il naso: arrestato a Monterotondo

I Carabinieri della Stazione di Montelibretti hanno arrestato un 52enne di Palombara Sabina, già gravato da precedenti di polizia, per maltrattamenti nei confronti del figlio minore. I militari, intervenuti in località Ponte delle Tavole di Palombara, a seguito di richiesta di un cittadino al NUE 112, che segnalava una violenta lite in famiglia, bloccavano l'uomo, che poco prima aveva colpito violentemente al volto con un pugno il figlio 17enne. Il giovane, con una evidente ferita al naso, è stato trasportato mediante autoambulanza all'ospedale «SS. Gonfalone» di Monterotondo e giudicato guaribile con prognosi di 20 giorni per frattura delle ossa nasali e ferita lacero contusa alla nuca. Successivamente, la moglie dell'uomo, stanca dell'ennesima aggressione, ha avuto il coraggio di denunciare ai Carabinieri una serie di angherie subite nel corso degli anni da lei e dal figlio. Pertanto, l'uomo è stato arrestato e tradotto presso il domicilio di un parente in regime di arresti domiciliari, a disposizione dell'A.G. di Tivoli.

