Roma, tentata violenza su una turista americana in ostello, denunciato 31enne italiano

Molestatore seriale di turiste straniere a Roma: è un italiano di 31 anni che è stata bloccato e denunciato dai carabinieri per tentata violenza sessuale. I militari della stazione Macao sono intervenuti in un ostello per giovani stranieri, in via Vicenza, dove una turista americana ha denunciato di essere stata vittima di un tentativo di violenza.



I militari hanno ispezionato la struttura, intercettando e bloccando l'autore, che aveva tentato di nascondersi chiudendosi in un bagno. La vittima ha immediatamente riconosciuto l'uomo, residente nella Capitale. La turista ha raccontato che poco prima è entrato nel bagno dove lei era intenta a truccarsi e l'ha molestata. A quanto ricostruito, l'uomo non è nuovo a episodi simili. Lo scorso 27 novembre ha molestato un'altra giovane turista mentre dormiva. Oggi è stato denunciato per entrambi i tentativi di violenza.

Ultimo aggiornamento: 20:10

