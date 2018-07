Business Insider: «Nell'aeroporto di Fiumicino i bagni più belli del mondo»

È il Leonardo da Vinci l'aeroporto con i migliori bagni al mondo. A sostenerlo, in un articolo apparso sull'edizione britannica di Business Insider (sito di notizie finanziare e commerciali americane che opera anche edizioni internazionali in Europa, Asia, Australia, Estremo Oriente e Sud Africa), è il giornalista Matthew DeBord che, nel sottolineare di essere sbarcato per lavoro negli ultimi 30 anni in tantissimi aeroporti del mondo, dichiara di non aver mai trovato uno scalo con servizi igienici così puliti ed eleganti, «tanto che per il design e le decorazioni - scrive - sembra di stare in un ristorante di lusso».



DeBord rimarca poi che «nonostante nell'aeroporto di Fiumicino passino milioni e milioni di passeggeri ogni anno, i bagni di questo scalo appaiono davvero unici: l'organizzazione dello spazio è semplice e facilmente comprensibile». DeBord si sofferma poi sulla pulizia che, essendo frequente, «è migliore che in molti altri aeroporti dove i bagni appaiono a volte davvero ripugnanti». Proprio per la pulizia dei bagni, l'aeroporto di Fiumicino ha di recente vinto il premio Aci (Airport Council International), l'associazione internazionale che misura la qualità percepita dai passeggeri in oltre 250 aeroporti nel mondo, come Best Airport 2018. L'articolo si conclude quindi con le congratulazioni ad Aeroporti di Roma, società di gestione del Leonardo da Vinci, «per la cura e l'attenzione rivolta non solo al design, ma anche all'utilizzabilità per i passeggeri».

Martedì 10 Luglio 2018



