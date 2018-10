Metro B ferma per un guasto: treni bloccati per 20 minuti

Guasto tecnico e tutti a piedi. La linea B della metropolitana di Roma è rimasta bloccata completamente stamane per 20 minuti. A quanto si apprende dall'Atac, si è trattato di un guasto, in particolare ci sono stati problemi alla alimentazione elettrica.



Il blocco, a quanto si apprende dall'Atac, si è verificato dalle 9 alle 9.20 su tutta la linea da Termini a Rebibbia, in entrambi i sensi di marcia. Alle 9.20 i convogli hanno ripreso il servizio, ad eccezione nel tratto compreso tra Monti Tiburtini e Rebibbia. Alle 9.28 il servizio è stato poi riattivato su tutta la linea in entrambe le direzioni.

