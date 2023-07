Guasto sulla Pontina al pulmino che trasportava ragazzi disabili, l'intervento della Polizia

Fermi sulla Pontina e alle prese con temperature torride. Disavventura questo pomeriggio per un pulmino che stava transitando sulla 148 sulla carreggiata in direzione Roma.

Il mezzo, che trasportava un gruppo di ragazzi disabili, all'altezza di Aprilia ha avuto un guasto tecnico che lo ha costretto a fermarsi sul margine della carreggiata.

Una situazione che, soprattutto a causa del caldo torrido di questi giorni, a immediatamente fatto scattare l'allarme. La corsia di marcia dove era fermo il pulmino rimasto in panne, è stata chiusa al traffico per permettere ai ragazzi di scendere in tutta sicurezza e di essere trasferiti su un altro mezzo sopraggiunto sul posto.

Sulla Pontina è intervenuta la Polizia di Stato della Questura di Latina che ha gestito sia le operazioni di trasbordo che il traffico veicolare sulla Pontina.