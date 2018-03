Maltempo, allerta sul Lazio per domenica: «In arrivo vento e temporali»

«Il Centro funzionale regionale ha emesso oggi un bollettino di criticità idrogeologica e idraulica che riporta una valutazione di criticità codice giallo per rischio idrogeologico per temporali a seguito di precipitazioni previste sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sulle seguenti zone di allerta del Lazio: dal mattino di domani e per le successive 16-24 ore su Bacini Costieri Nord, Medio Tevere, Appennino di Rieti, Aniene e Bacino del Liri».



Lo comunica in una nota la Regione Lazio. «Dalla mattinata di domani e per le successive 12-18 ore si prevedono sul Lazio: venti forti meridionali con raffiche fino a burrasca forte con possibili mareggiate lungo le coste esposte - continua - La sala operativa permanente ha diffuso l'allertamento del Sistema di protezione civile regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. Si ricorda che per ogni emergenza è possibile fare riferimento alla sala operativa permanente al numero 803.555».

