Delitto Varani, niente sconti per Foffo. I familiari della vittima: «L'ergastolo lo sconteremo solo noi»

di Adelaide Pierucci

Non si è mai pentito. Ha premeditato il delitto. Ed è perfettamente capace di intendere e di volere, soffre solo di una perversione sessuale, la parafilia. La procura generale è partita da questi tre presupposti per sostenere che Manuel Foffo non merita sconti di pena in appello per l'omicidio di Luca Varani, il ventitreenne de La Storta, attratto nella trappola del Collatino del 4 marzo 2016, e ucciso con cento colpi, tra martellate e coltellate, assieme a Marco Prato, suicida l'anno scorso, all'apertura del...