Delitto Varani, la perizia su Foffo: «Provò piacere nell'uccidere»

di Adelaide Pierucci

Un sadico sessuale che ha ucciso per perversione, in preda a un «orgasmo omicidiario». Ma anche manipolatore perché rispondendo abilmente ai test psichiatrici sperava di alleggerire la sua posizione giudiziaria. La consulenza su Manuel Foffo firmata dallo psichiatra forense Piero Rocchini, per conto del procuratore generale e depositata davanti alla I Corte di assise d'appello, riscrive la mattanza di Luca Varani e non lascia chance all'imputato. «Non è credibile che Foffo abbia subìto la...