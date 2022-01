Roma, centinaia di cittadini dei Castelli Romani chiedono la chiusura della discarica di Albano (foto Video Sciurba)

Roma, protesta dei cittadini di Albano e altri comuni dei Castelli Romani, davanti alla sede della Città Metropolitana di Palazzo Valentini, dove c'è anche la Prefettura, che chiedono la chiusura della discarica di via Roncigliano ad Albano Laziale, nella zona di via Ardeatina, al confine con il comune di Ardea. Circa 250 manifestanti con megafoni striscioni e cartelli, presenti gli attivisti del coordinamento No Inceneritore e Presidio Permanente per la chiusura della discarica, con numerosi cittadini della zona stanno protestando animatamente dopo la prosecuzione dell'ordinanza del nuovo sindaco di Roma Roberto Gualtieri a conferire nel settimo invaso della discarica di Albano fino a Luglio prossimo. Sono presenti anche la senatrice Elena Fattori del gruppo misto e il presidente della commissione rifiuti della Regione Lazio Marco Cacciatore di Europa Verde, entrambi dei Castelli Romani. Foto video di Luciano Sciurba