Roma, le 5 proposte del Messaggero per una mobilità più sicura

STRISCE PEDONALI

Nuovo look per le zebre utilizzando anche il 3D



Va predisposto un piano per rifare tutti gli attraversamenti pedonali fantasma: da quelli cancellati perché usurati a quelli coperti in seguito agli interventi sul manto stradale, presenti tanto in Centro quanto nelle periferie. Il restyling deve anche avvalersi dell'uso delle nuove tecnologie come ad esempio, sul modello di quanto sperimentato a Trieste, le strisce pedonali in 3D che sembrano alzarsi - è un effetto ottico - per far rallentare gli automobilisti. Va inoltre rivista la collocazione degli attraversamenti più pericolosi, ossia quelli che si trovano a ridosso di curve o in strade con scarsa visibilità.

ZONE A TRAFFICO LIMITATO

Chiusura alle auto anche nel weekend

Ultimo aggiornamento: 08:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La zona a traffico limitato diurna del Centro storico è attiva durante i giorni feriali dal mattino al tardo pomeriggio, il sabato per 4 ore a partire dalle 14. L'accesso nella Ztl è invece libero la domenica. L'estensione dell'orario di chiusura al traffico anche nei giorni del weekend garantirebbe un alleggerimento della circolazione veicolare - e dunque anche dei rischi ad essa correlati - anche in due giorni in cui nell'area è forte la presenza di pedoni. Con l'afflusso di turisti e lo shopping, infatti, il Centro storico è molto frequentato anche nel weekend, quanto se non più dei giorni infrasettimanali quando sono aperti gli uffici.Stretta sugli ingressi e nuovi parcheggiVanno intensificati i controlli sui pullman turistici e i minivan che invadono quotidianamente la Capitale. Serve una stretta sugli ingressi e sul fenomeno della sosta selvaggia che intralcia il traffico cittadino, in particolare nelle aree centrali. In attesa dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, annunciata dal Campidoglio per l'inizio del 2019, va ripensata anche la dislocazione dei torpedoni evitando che gli stalli si concentrino in luoghi strategici per la viabilità. La sosta a ridosso delle zone di maggiore concentrazione turistica aumenta infatti non solo il rischio di ingorghi, ma anche i pericoli per i pedoni.Corse aumentate nei giorni festiviIl servizio di trasporto pubblico di linea e non di linea va potenziato anche nei giorni festivi, in particolare la domenica. Contestualmente alla chiusura alle auto delle zone a traffico limitato la mattina del sabato e in tutta la giornata della domenica, infatti, l'incremento delle corse di autobus e taxi garantirebbe comunque la mobilità nella zona. Anche nei giorni festivi va garantita la presenza in servizio dell'organico previsto per i turni infrasettimanali, in modo tale da rendere possibile la copertura di un numero maggiore di corse. I passaggi ridotti degli autobus, in particolare la domenica, vanno ad incrementare l'uso dei mezzi privati.Meno agenti in ufficio e maggiori controlliÈ necessaria una maggiore presenza di vigili urbani a presidio del territorio. Oggi svolge servizio sulle strade soltanto il 55 per cento degli oltre 5mila agenti in organico alla polizia locale di Roma capitale. L'incremento dei servizi di controllo, a partire dalla presenza di pattuglie nei gabbiotti disseminati nei punti nevralgici del traffico cittadino, sarebbe utile in primo luogo come deterrente di comportamenti scorretti alla guida, una delle prime cause dell'alta incidentalità in città. Inoltre garantirebbe una migliore fluidificazione del traffico anche attraverso la lotta al fenomeno della sosta selvaggia.