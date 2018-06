Schianto sull'A24, auto contro guardrail: tre feriti, due gravi

Spettacolare incidente, la notte scorsa, nella galleria Pittaluga dell'autostrada A24, in direzione Roma, verso l’1.30. L’incidente è avvenuto per una vettura che ad alta velocità, mentre procedeva in direzione Roma, si è schiantata contro le barriere spartitraffico.



Le barriere sono state distrutte per oltre 10 metri mentre i resti della macchina hanno invaso due corsie. Sulla vettura c’erano tre persone, tutte e tre ferite. Due in codice rosso ed una giallo.

Le tre persone che erano a bordo sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale, due in codice rosso e una in codice giallo. Ci sono volute poi 9 ore di lavoro per riaprire in piena funzionalità la galleria Pittaluga questa mattina verso le 9. Già verso le 5.30-6 era stata riaperta alla circolazione. Al momento nessuna interruzione o restringimento.

Martedì 5 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:09