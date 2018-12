Roma, maxi incendio nello stabilimento rifiuti sulla Salaria: 12 squadre di vigili sul posto

Un grande incendio si è sprigionato nello stabilimento di trattamento rifiuti in via Salaria 907.Dalle 4:27 dodici squadre dei vigili del fuoco e oltre 40 uomini sono impegnati sul posto di circa 2 mila metri quadrati per domare le fiamme. Il fumo e l'odore acre sono visibili a chilometri di distanza.



Sul posto anche il presidente del III Municipio Giovanni Caudo:«Questa è l'ulteriore prova che questo impianto di via Salaria va chiuso. Noi lo stiamo dicendo da mesi, è obsoleto, vecchio. Non bisognava arrivare a queste situazioni».

