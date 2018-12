Rogo al Tmb della Salaria, telecamere fuori servizio dal 7 dicembre

Dal 7 dicembre scorso le telecamere di videosorveglianza del Tmb Salario non erano in funzione. È quanto emerge dal sopralluogo svolto dai pm della Procura di Roma avvenuto questa mattina. La verifica è stata effettuata dal procuratore aggiunto Nunzia D'Elia e dai sostituti Luigia Spinelli e Carlo Villani. In base a quanto si apprende le fiamme sarebbero divampate, per ragioni ancora da accertare, nella vasca di ricezione dei rifiuti indifferenziati. Si tratta di una zona non accessibile dall'esterno. © RIPRODUZIONE RISERVATA