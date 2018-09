Roma, sposini rubano borsone pieno di gioielli all'aeroporto di Fiumicino

Una coppia di Potenza, di 34 e 28 anni, è stata denunciata dalla polizia per il furto aggravato di un borsone contenente gioielli per un valore di 40 mila euro, avvenuto sabato scorso all'aeroporto «Leonardo da Vinci» di Roma Fiumicino.



I due erano appena rientrati in Italia dal viaggio di nozze. Il borsone, che conteneva anche 600 euro, apparteneva ad un rappresentante di gioielli della Repubblica Ceca. Grazie alle immagini registrate dalle telecamere dello scalo aereo e alle indagini della Polizia, a Potenza, i due sono stati identificati: gli agenti hanno perquisito la loro casa e hanno trovato la merce rubata.