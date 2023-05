Doccia con shampoo nella fontana dell'aeroporto di Fiumicino, è caccia al turista

Le forze dell'ordine, attivate dagli operatori di Aeroporti di Roma, lavorano per identificare il turista che questa mattina ha fatto il bagno all'interno della celebre fontana dello scalo di Fiumicino, situata al piano partenze fra i terminal 1 e il terminal 3. Secondo indiscrezioni, le forze dell'ordine, impegnate nella vigilanza delle zone aperte al pubblico dello scalo, stanno procedendo all'identificazione del turista grazie al sistema di videosorveglianza. «Siamo allibiti per questo episodio così distante dalla storia e dai comportamenti della nostra utenza» fanno sapere fonti di Aeroporti di Roma, sottolineando che il gruppo da sempre ha fatto del decoro, della sicurezza e della qualità i propri cavalli di battaglia per un aeroporto sempre più accogliente e con servizi d'eccellenza.